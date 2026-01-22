Σαν να μην έφτανε στην Παρτιζάν η πρόσφατη εντός έδρας συντριβή με 104-66 από τον Ολυμπιακό, οι ιθύνοντές της καλούνται να βάλουν και το χέρι στην τσέπη για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του συλλόγου στο εν λόγω ματς.

Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα του Βελιγραδίου επεβλήθη χρηματικό πρόστιμο ύψους 21.000 ευρώ από το πειθαρχικό όργανο της Euroleague για όσα συνέβησαν στο ματς της 14ης Ιανουαρίου.

Το συγκεκριμένο πρόστιμο αφορά στις φωτοβολίδες και τη ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ομάδα του Πειραιά.