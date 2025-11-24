Με τα ιερά δεσμά του γάμου αναμένεται να ενωθούν το προσεχές καλοκαίρι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του, Χεοργίνα Ροντρίγκες, με τον Πορτογάλο σταρ να επιβεβαιώνει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η τελετή θα γίνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως μεταδίδει η Jornal da Madeira, το ζευγάρι θα παντρευτεί στη Μαδέιρα, τόπο καταγωγής του «CR7».

Η θρησκευτική τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό του Φουνσάλ, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση σε γνωστό πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής.

Ο αρραβώνας τους, που έγινε τον Αύγουστο, επισημοποιήθηκε δημόσια από τον Ρονάλντο, ο οποίος αποκάλυψε ότι έκανε την πρόταση σε μια ήρεμη, προσωπική στιγμή στο σπίτι: «Ήταν αργά τη νύχτα, μια απλή, όμορφη στιγμή. Δεν είμαι ο πιο ρομαντικός άνθρωπος, αλλά το έκανα με τον δικό μου τρόπο», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε πως θέλει ο γάμος να γίνει σύμφωνα με τις επιθυμίες της Χεοργίνα, καθώς εκείνη προτιμά έναν πιο διακριτικό εορτασμό.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016 σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη, όπου εργαζόταν τότε η Χεοργίνα.