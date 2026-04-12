Ο Χριστιανισμός με τον αθλητισμό είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Πολλοί από τους πρωταγωνιστές που θαυμάσαμε στα γήπεδα, τα παρκέ, τα κορτ, είναι βαθιά θρησκευόμενοι και αντλούν μέρος της δύναμής τους από τον Θεάνθρωπο. Κάποιοι απ’ αυτούς μάλιστα δοκιμάστηκαν σκληρά και βγήκαν νικητές.

Η εικόνα ένας παίκτης να κάνει το σταυρό του όταν μπαίνει ν’ αγωνιστεί, είναι πολύ συχνή. Υπάρχουν κάποιοι όμως που θεωρούν πως η πορεία τους στον αθλητισμό και τη ζωή, καθορίστηκε από τα σημάδια του Ιησού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ρικάρντο Ίζακσον Ντος Σάντος Λέιτε, κατά κόσμον Κακά, ο οποίος στα 44 χρόνια του σήμερα δοξάζει τον Κύριο για την σπουδαία του καριέρα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr