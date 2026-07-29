Το πάθος του Νίκολα Γιόκιτς για τα άλογα είναι γνωστό. Μάλιστα διατηρεί τον δικό του ιδιόκτητο σταθμό και ομάδα αλόγων στη Σερβία με την ονομασία «Dream Catcher».

Το Σαββατοκύριακο, ο Σέρβος σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς βρέθηκε στον ιππόδρομο της Σουμπότιτσα και παρακολούθησε το Delicious Gar, στο οποίο ένα από τα άλογα της ιδιοκτησίας του, θριάμβευσε στην περίφημη κούρσα Dužijanca.

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