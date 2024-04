Το «πάρτι» στους δρόμους του Λεβερκούζεν είχε ξεκινήσει από το πρωί της Κυριακής (14/04) και συνεχίστηκε μετά τον αγώνα της Μπάγερ με την Βέρντερ Βρέμης.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε με 5-0 στην «Μπάι Αρένα» και πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου της Bundesliga, για πρώτη φορά στην Ιστορία της.

Παραμένει αήττητη από την έναρξη της περιόδου με το απίστευτο 38-5-0 σε όλες τις διοργανώσεις και συνεχίζει ακάθεκτη προς το τρεμπλ, μιας και είναι με το ένα πόδι στους ημιτελικούς του Europa League, μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα με την Γουεστ Χαμ, ενώ είναι το απόλυτο φαβορί και για την κατάκτηση του Κυπέλλου, έχοντας προκριθεί στον τελικό με αντίπαλο την Καιζερσλάουτερν (2η κατηγορία).

Στο 25ο λεπτό ο Μπονιφέις άνοιξε το σκορ για τις «ασπιρίνες» από την «άσπρη βούλα», από δική του ασίστ στο 60΄ ο Γκράνιτ Τζάκα «έγραψε» το 2-0, για να έρθει από τον πάγκο ο Φλοριάν Βίρτς και να πετύχει χατ τρικ (68΄, 83΄, 90΄).

Με γκολ του Ντόαν στο 36′ η Φράιμπουργκ έφυγε νικήτρια με 1-0 από την έδρα της Ντάρμστατ, η οποία μετά και το σημερινό εις βάρος της αποτέλεσμα το μόνο που περιμένει είναι ο μαθηματικός υποβιβασμός της στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος.

The moment Bayer Leverkusen fans stormed the pitch after WINNING their first ever Bundesliga…

