Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 86-72 της Βενέτσια και αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στην ιστορία της μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Αποστολή εξετελέσθη! Η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε τη Βενέτσια στο Ταλιέρτσιο, σφραγίζοντας τη σειρά με 3-1 και κατακτώντας το πρωτάθλημα Ιταλίας για 32η φορά, ολοκληρώνοντας, παράλληλα το πρώτο τρεμπλ στην ιστορία του συλλόγου. Αυτή η νίκη επανορθώνει την καταστροφική χρονιά της περασμένης σεζόν και τιμά τη μνήμη του ιδιοκτήτη Τζόρτζιο Αρμάνι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

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