Η Γαλατάσαραϊ εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στην Τουρκία, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, χάρη στο άνετο 3-0 επί της Καϊσερισπόρ, που της επέτρεψε να διατηρήσει διαφορά οκτώ βαθμών έναντι της Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο.

Λίγες ημέρες αφότου κατέκτησε και το κύπελλο, νικώντας στον τελικό την Τραμπζονσπόρ, η «Τσιμπόμ» πανηγύρισε το τρίτο διαδοχικό της πρωτάθλημα και 25ο συνολικά, αφήνοντας τη μεγάλη της αντίπαλο για 11η σερί σεζόν χωρίς πρωτάθλημα.

Ο Βίκτορ Οσιμέν, που αποκτήθηκε τον Σεπτέμβριο ως δανεικός από τη Νάπολι, άνοιξε στο 27΄ το δρόμο για τη νίκη με το 25ο τέρμα του στη λίγκα, για να ακλουθήσει το γκολ του Γιλμάζ στο 29΄ που ουσιαστικά «κλείδωσε» το «τρίποντο». Λίγο πριν το τέλος του αγώνα η Γαλατάσαραϊ κέρδισε πέναλτι, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο τερματοφύλακας Φερνάντο Μουσλέρα (!), διαμορφώνοντας μέσα σε αποθέωση το τελικό 3-0.

🇺🇾😅 Galatasaray goalkeeper Fernando Muslera (38) SCORED a penalty! 🧤⚽️

This is the match that confirmed the title for Galatasaray. He has been at the club for 14 years. pic.twitter.com/nsXITYCo3G

— EuroFoot (@eurofootcom) May 18, 2025