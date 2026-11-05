Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βάλει στη λίστα της τον Ουνάι Εμερι και ο Ισπανός θεωρείται ένας από τους βασικούς υποψήφιους για να πάρει τη θέση του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο του «Ολντ Τράφορντ».

Η Άστον Βίλα, στην οποία και ανήκει ανακοίνωσε πως έχει ξεκινήσεις τις επαφές με τον Βάσκο τεχνικό για να επεκταθεί για δύο επιπλέον χρόνια το συμβόλαιο του, που λήγει τον Ιούνιο του 2029.

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