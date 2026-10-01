Μία ολόκληρη χώρα σε αναβρασμό! Ακόμα και πρωθυπουργική παρέμβαση προκάλεσε η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας στη Δανία μετά από συνομιλία με τον Πέδρο Προένσα, παραμονή του αγώνα για το Nations League εναντίον της Δανίας στην Κοπεγχάγη.

Η «SIC Noticias» αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, δέχθηκε κλήση από τον Πρωθυπουργό, Λουίς Μοντενέγκρο, προκειμένου να μιλήσει με τον Ζόρζε Ζεσούς, με τον οποίο μάλιστα διατηρεί καλές σχέσεις.

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