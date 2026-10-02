Σεφτέ στην EuroLeague έκανε η Μπασκόνια. Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι επικράτησε 86-76 της Αρμάνι Μιλάνο και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, υποχρεώνοντας παράλληλα τους Ιταλούς στη δεύτερη ήττα τους.

Παίρνοντας από την αρχή της αναμέτρησης το προβάδισμα, η Μπασκόνια πανηγύρισε μπροστά στο κοινό της. Οι Βάσκοι έλεγξαν το παιχνίδι και δεν πτοήθηκαν ούτε όταν η Αρμάνι πέρασε μπροστά στο σκορ, 72-70 στο 34΄.

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