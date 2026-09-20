Η ήττα από τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League δεν… χονεύτηκε από την Χόφενχαιμ. Στο τελευταίο ματς της 4ης αγωνιστικής της Bundesliga ηττήθηκε με 3-1 στην έδρα της Πάντερμπορν, με τους γηπεδούχους να σπάνε το ρόδι μετά από μόλις μία ισοπαλία στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ήταν η τρίτη ήττα για την Χόφενχάιμ σε 4 ματς και, πλέον, όλα είναι ανοικτά στο σύλλογο…

Νωρίτερα, η Έλφερσμπεργκ πήρε το βαθμό της ισοπαλίας, καθώς στάθηκε όρθια στο «Φέλτινς Αρίνα» κόντρα στη Σάλκε, για την 4η αγωνιστική στην Bundesliga, και έφυγε με το 0-0 από το Γκεζελκίρχεν.

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