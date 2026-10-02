Με τον Ναντίρ Ιφί να οδηγεί στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, η Παρί επικράτησε εντός έδρας με 82-78 της Ζάλγκιρις και έφτασε στην πρώτη της νίκη στη φετινή Euroleagaue, για την 3η αγωνιστική της Regular Season.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, δίχως να μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ, με τη Ζάλγκιρις να εκμεταλλεύεται κυρίως την ανωτερότητά της κοντά στο καλάθι για να κλείσει την πρώτη περίοδο με +2 (17-19).

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