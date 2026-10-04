Μετά από δύο ισοπαλίες στα ματς που προηγήθηκαν, το Αζερμπαϊτζάν άνοιξε λογαριασμό στον 2ο όμιλο της League D, επικρατώντας με 1-0 εντός έδρας της Λιθουανίας, στο εναρκτήριο ματς της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League.

Το Αζερμπαϊτζάν αρχικά έμεινε στο 0-0 με το Λιχτενστάιν και στη συνέχεια έφερε 1-1 στο εκτός έδρας ματς με τη Λιθουανία.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε στο 25ο λεπτό, ο Καϊμπουλάεφ.