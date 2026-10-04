Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Μετά από δύο ισοπαλίες στα ματς που προηγήθηκαν, το Αζερμπαϊτζάν άνοιξε λογαριασμό στον 2ο όμιλο της League D, επικρατώντας με 1-0 εντός έδρας της Λιθουανίας, στο εναρκτήριο ματς της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League.

Το Αζερμπαϊτζάν αρχικά έμεινε στο 0-0 με το Λιχτενστάιν και στη συνέχεια έφερε 1-1 στο εκτός έδρας ματς με τη Λιθουανία.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε στο 25ο λεπτό, ο Καϊμπουλάεφ.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Nations League #Αζερμπαϊτζάν #Λιθουανία