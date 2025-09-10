Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα για τα προκριματικά παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 με Λευκορωσία και Δανία, προπονήθηκε για πρώτη φορά ως παίκτης των «Λιονταριών», μέρος της πρώτης ομάδας διεθνών παικτών της πρωταθλήτριας Πορτογαλίας που επέστρεψαν πρόσφατα από τις διεθνείς υποχρεώσεις.

Μαζί του επίσης στην Ακαδημία Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλκοσέτε, προπονήθηκε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, όπως και οι Ζένο Ντεμπάστ, Γκιόργκι Κοτσορασβίλι και ο αρχηγός Μόρτεν Χιούλμαντ, οι οποίοι βρέθηκαν στο γυμναστήριο και στο γήπεδο.