Η Κολομβία κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε τις καλύτερες ευκαιρίες, όμως έμεινε στο 0-0 με την Πορτογαλία για την 3η αγωνιστική του 11ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν αρκετό για να της χαρίσει την πρώτη θέση, με τους Ίβηρες να ακολουθούν στη δεύτερη και αμφότερες τις ομάδες να στρέφονται πλέον στη φάση των «32».

Η Πορτογαλία ήθελε μόνο νίκη για να ανέβει στην κορυφή, ωστόσοο δεν το έδειξε μέσα στο γήπεδο, όπου ήταν ανύπαρκτη επιθετικά. Από την άλλη πλευρά, οι «Καφετέρος» δημιούργησαν σωρεία ευκαιριών, αλλά δεν βρήκαν το γκολ εξαιτίας του εξαιρετικού Ντιόγκο Κόστα, ενώ είχαν και γκολ που δεν μέτρησε της μύτης του παπουτσίου του Σάντσες στο 92’.

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