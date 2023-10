Ο Νεϊμάρ Τζούνιορ σημείωσε την Τρίτη (3/10) το πρώτο του γκολ μετά τη μετακόμισή του στη Σαουδική Αραβία, καθώς η Αλ-Χιλάλ νίκησε 3-0 την Νασάτζι Μαζανταράν του Ιράν στο Στάδιο «Αζαντί» της Τεχεράνης στη φάση των ομίλων του Champions League της Ασίας.

Neymar scores his first al- hilal goal in AFC match against club Nassaji Mazandaran pic.twitter.com/uw1Yvznfy6

— Dylan Root (@dylanrootr) October 4, 2023