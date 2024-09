Ο Στέφανος Τζίμας πέτυχε το πρώτο γκολ του στη Γερμανία, καθώς στην τέταρτη συμμετοχή του με τη Νιρεμβέργη στη δεύτερη κατηγορία της Μπουντεσλίγκα, βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο νεαρός φορ, που δόθηκε δανεικός από τον ΠΑΟΚ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουλμ ισοφάρισε στο 64ο λεπτό (στο τελικό 1-2) και στις καθυστερήσεις του αγώνα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Stefanos Tzimas trova il suo primo goal in Zweite. Ma qualche minuto più tardi si fa espellere per una stupidaggine a palla lontanta. Classe 2006 è il numero 9 del futuro del calcio greco. Ma per il momento meglio che migliori nel comportamento.pic.twitter.com/AXNUoG3THL

— La Setta degli Sportivi Intelligenti (@somethingleft) September 14, 2024