Η Ιταλίδα αθλήτρια του διάθλου Ρεμπέκα Πάσλερ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό, καθώς βρέθηκε θετική σε απαγορευμένες ουσίες, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, όπως ανακοίνωσε στις 2 Φεβρουαρίου ο ιταλικός οργανισμός κατά του ντόπινγκ (NADO).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του NADO, η 24χρονη αθλήτρια εντοπίστηκε θετική στις ουσίες λετροζόλη και μεθανόλη, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε με εντολή του οργανισμού.

Πρόκειται για το πρώτο θετικό δείγμα αθλήτριας από τη στιγμή που άρχισαν να καταφθάνουν οι αποστολές των εθνικών ομάδων στη Βόρεια Ιταλία, ενόψει της έναρξης των Αγώνων στις 6 Φεβρουαρίου.

«Η Εθνική Επιτροπή κατά του Ντόπινγκ, αποδεχόμενη το αίτημα που υπέβαλε το Γραφείο της Εθνικής Εισαγγελίας κατά του Ντόπινγκ, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της αθλήτριας Ρεμπέκα Πάσλερ ως προληπτικό μέτρο, για παραβίαση των άρθρων 2.1 και 2.2 του κανονισμού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, όπου γίνεται και αναλυτική αναφορά στις απαγορευμένες ουσίες.

Πέραν του αποκλεισμού της από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Milano/Cortina, η Πάσλερ ενδέχεται να αντιμετωπίσει και μακροχρόνια ποινή αποκλεισμού από τις αγωνιστικές δραστηριότητες.

Photo credits: wikipedia