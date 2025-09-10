Τι κι αν διάγει το 40ο έτος της ηλικίας του;

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι μόνο παραμένει στην ενεργό δράση, την ώρα που οι… σειρές του έχουν «συνταξιοδοτηθεί», αλλά καταφέρνει να πρωταγωνιστεί, όντας ακόμη «διψασμένος», όπως ένας παίκτης που ξεκινάει τώρα την καριέρα του.

Αρνείται να συμβιβαστεί με τον χρόνο και προχωράει ακάθεκτος, με το όνομά του να έχει γίνει συνώνυμο των ρεκόρ.

Ο αειθαλής Πορτογάλος άσος με το γκολ που σημείωσε το βράδυ της Τρίτης απέναντι στην Ουγγαρία, ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πιο συγκεκριμένα έφτασε τα 39 τέρματα, ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάρλος Ρουίς και θέλει ακόμη ένα γκολ, στα επόμενα τέσσερα ματς των Ιβήρων για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, για να απολαύσει τη μοναξιά της κορυφής στη συγκεκριμένη λίστα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το γκολ απέναντι στους Μαγυάρους ο «CR7» έφτασε τα 141, φορώντας τη φανέλα με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Μάλιστα έχοντας πλέον 943 τέρματα συνολικά στην καριέρα του, πλησίασε ακόμη περισσότερο προς τον μαγικό αριθμό: 1.000!

Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κριστιάνο Ρονάλντο