Τι κι αν διάγει το 40ο έτος της ηλικίας του;

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι μόνο παραμένει στην ενεργό δράση, την ώρα που οι… σειρές του έχουν «συνταξιοδοτηθεί», αλλά καταφέρνει να πρωταγωνιστεί, όντας ακόμη «διψασμένος», όπως ένας παίκτης που ξεκινάει τώρα την καριέρα του.

Αρνείται να συμβιβαστεί με τον χρόνο και προχωράει ακάθεκτος, με το όνομά του να έχει γίνει συνώνυμο των ρεκόρ.

Ο αειθαλής Πορτογάλος άσος με το γκολ που σημείωσε το βράδυ της Τρίτης απέναντι στην Ουγγαρία, ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πιο συγκεκριμένα έφτασε τα 39 τέρματα, ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάρλος Ρουίς και θέλει ακόμη ένα γκολ, στα επόμενα τέσσερα ματς των Ιβήρων για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, για να απολαύσει τη μοναξιά της κορυφής στη συγκεκριμένη λίστα.

𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗕𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗔𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗥 𝗜𝗡 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗥𝗦 😮🥇 🇵🇹 Cristiano Ronaldo – 39 goals

🇬🇹 Carlos Ruiz – 39 goals

🇦🇷 Lionel Messi – 36 goals pic.twitter.com/nELdDcAUFr — 433 (@433) September 9, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το γκολ απέναντι στους Μαγυάρους ο «CR7» έφτασε τα 141, φορώντας τη φανέλα με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

📊 Cristiano Ronaldo for Portugal : 👕 223 Apps

⚽ 141 goals

🎯 45 assists

Greatest Goal Scorer Of All Time pic.twitter.com/YVpAwaDTKq — Peace Keeper (@StarcodedNews) September 10, 2025

Μάλιστα έχοντας πλέον 943 τέρματα συνολικά στην καριέρα του, πλησίασε ακόμη περισσότερο προς τον μαγικό αριθμό: 1.000!

⭐️🇵🇹 Cristiano Ronaldo reaches 141 international goal with Portugal and 943 career goals. pic.twitter.com/Z3iQmjjqZx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2025

Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης