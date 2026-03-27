Η Γαλλία έκανε… επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βραζιλία επικρατώντας με 2-1 στο «Gillette Stadium» του Φόξμπορο, αν και βρέθηκε να αγωνίζεται με δέκα παίκτες κι έδειξε πως είναι πολύ πιο «έτοιμη» ως ομάδα για να πρωταγωνιστήσει το προσεχές καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Στο 32′ ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τους «τρικολόρ», ενώ στο 65′ ο Εκιτικέ διπλασίασε τα τέρματα της Γαλλίας, η οποία αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ουπαμεκανό με απευθείας κόκκινη στο 55ο λεπτό. H «Σελεσάο» μείωσε στο 78ο λεπτό με γκολ του Μπρέμερ.

