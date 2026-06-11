Η Αγγλία ολοκλήρωσε νικηφόρα την προετοιμασία της για το Μουντιάλ, καθώς επικράτησε άνετα της Κόστα Ρίκα με 3-0, σε αγώνα που διεξήχθη στο Ορλάντο της Φλόριντας.

Πριν από τον πρώτο αγώνα της στις 17 Ιουνίου εναντίον της Κροατίας στο Άρλινγκτον του Τέξας, η εθνική Αγγλίας, έδωσε δύο αγώνες προετοιμασίας στην Φλόριντα , προκειμένου να εγκλιματιστεί στις ιδιοτροπίες του αμερικανικού καιρού.

Αρχικά νίκησε με 1-0 την Νέα Ζηλανδία, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (10/6) οι Άγγλοι διεθνείς, πήραν μια γεύση… καιρικών φαινομένων! Μια σφοδρή καταιγίδα κατέκλυσε το γήπεδο Inter&Co στο Ορλάντο, καθυστερώντας την έναρξη κατά μία ώρα την έναρξη της αναμέτρησης.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που διεξήχθη το περασμένο καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρατηρήθηκαν πολλές καθυστερήσεις και διακοπές λόγω καιρικών συνθηκών, που ενδεχομένως να διαταράξουν και το Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων που θα διεξαχθεί στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, μέχρι τις 19 Ιουλίου.

Τα «Τρία Λιοντάρια» έφθασαν εύκολα στην νίκη, χάρη στα τέρματα των Ντέκλαν Ράις (9`), Γκόρντον (68` πέναλτι) και Γουάτκινς (87`).