Στον πρώτο αγώνα της σειράς των προημιτελικών των play-offs της Basketball Super League, η πρωταθλήτρια Φενερμπαχτσέ, νίκησε με 94-72 την Εροκσπόρ εντός έδρας, παίρνοντας προβάδισμα 1-0.

Για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Τάλεν Χόρτον Τάκερ σημείωσε 19 πόντους και είχε 4 ασίστ, ο Μίκαελ Γιαντούνεν είχε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Ντέβον Χολ είχε 10 πόντους και 4 ασίστ, ο Ονουράλπ Μπιτίμ είχε 10 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Γουέιντ Μπόλντουιν πρόσθεσε άλλους 9 πόντους και 3 ασίστ.

