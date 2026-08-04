Η Λέφσκι Σόφιας ήταν η νικήτρια στο πρώτο ματς για τον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς επικράτησε 1-0 στη Βουλγαρία της Καϊράτ Αλμάτι. Οι Βούλγαροι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, και τελικά σκόραραν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ του Σερτζίνιο και κόντρα σε σώμα αμυντικού.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα playoffs της διοργάνωσης, ενώ ο ηττημένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, εφόσον οι Θεσσαλονικείς περάσουν το εμπόδιο της Άντερλεχτ στον γ’ προκριματικό γύρο.

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