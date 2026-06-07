Η εξαιρετική Παρί, επικράτησε με 95-86 της Σολέ στο «La Meilleraie» και επανέκτησε το προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών της LNB.

Oι Παριζιάνοι ξεκίνησαν τον αγώνα με περίσσια επιθετικότητα και αποτελεσματικότητα. Με επικεφαλής τον Έντσο Σαρβίν κάτω από το καλάθι (12 πόντοι και 15 ριμπάουντ, εκ των οποίων 9 επιθετικά), η Παρί έπνιξε αμέσως τον Σολέ στη ρακέτα, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα, με τη διαφορά να φτάνει σε διψήφια τιμή χάρη στις προσπάθειες του Νταντίρ Ιφί για το 23-32 της πρώτης περιόδου.

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