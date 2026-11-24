Ακόμη ένα πρόβλημα τραυματισμού χτύπησε την Αρμάνι Μιλάνο, που θα στερηθεί των υπηρεσιών του Άλεκ Πίτερς για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, αφού ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον λαγονοψοΐτη.

Σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του Λούκα Μπάνκι, που χάνει τον Άλεκ Πίτερς πάνω στο σημείο της σεζόν που έδειξε πως άρχισε να αλλάζει το κλίμα εντός της ομάδας μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες στην Euroleague, από την άφιξη του Λούκα Μπάνκι και την ανάληψη της καθοδήγησης της ομάδας.

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