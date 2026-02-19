Η Χάποελ Ιερουσαλήμ κάνει μεγαλεπήβολα σχέδια για τη νέα σεζόν, φιλοδοξώντας να αγωνιστεί στην Euroleague, είτε μέσω της κατάκτησης του Euro Cup, είτε μέσω ενός συμβολαίου.

Μάλιστα οι διοικούντες την ομάδα του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα, επιχειρούν να κάνουν το «κόλπο γκρόσο» με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Sports.walla» ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός είναι ο «ευσεβής πόθος» του συλλόγου για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Μάλιστα οι ιθύνοντες την Χάποελ σκοπεύουν να κάνουν μία ηγεμονική πρόταση στον «Ζοτς», προκειμένου να τον πείσουν να γίνει κάτοικος Ιερουσαλήμ.

Αυτή τη στιγμή στον πάγκο της ομάδας κάθεται ο Τζόναθαν Αλόν, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι.