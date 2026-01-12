Τον Ενγκολό Καντέ προσεγγίζει η Φενέρμπαχτσε και ετοιμάζεται για μία σπουδαία ενίσχυση. Οι Τούρκοι έχουν καταθέσει πρόταση στον 34χρονος χαφ, ο οποίος αγωνίζεται από το 2023 στην Αλ-Ιτιχάντ.

Την Τρίτη (13/1) οι ιθύνοντες της Φενέρ αναμένεται να έχουν συνάντηση με την πλευρά του ποδοσφαιριστή ευελπιστώντας να πάρουν θετική απάντηση.

Το συμβόλαιο του Καντέ λήγει το καλοκαίρι και πάνω σε αυτό ποντάρει η ομάδα της Τουρκίας. Τελευταίος σταθμός στην ευρωπαϊκή καριέρα ήταν η Τσέλσι, όπου αγωνίστηκε από το 2016-23.

Να σημειωθεί ότι η Φενέρμπαχτσε απέκτησε ήδη τον Ματέο Γκεντουζί από τη Λάτσιο με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.