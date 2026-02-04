Ο Ντάργουιν Νούνιες αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλ Χιλάλ και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Τα τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως έχει δώσει τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε για να συνεχίσει την καριέρα του, ως δανεικός, στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας!

Ο Ουρουγουανός διεθνής κεντρικός επιθετικός, που εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας του Σιμόνε Ιντσάγκι μόλις τον περασμένο Ιούλιο, έναντι 60 εκατ. ευρώ από τη Λίβερπουλ, όμως θέλει να φύγει από τη Saoudi Pro League, παρά το συμβόλαιο του που έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2028.

Από το καλοκαίρι ο 26χρονος διεθνής φορ έχει επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 22 αγώνες με την ομάδα του Ριάντ. Να σημειωθεί πως η τουρκική ομάδα έχει κάνει ήδη μια μεγάλη μεταγραφή με την απόκτηση του Νγκόλο Καντέ από την Αλ Ιτιχάντ.