«Άστραψε και βρόντηξε» ο Εργκίν Αταμάν για την απόφαση της FIBA να ορίσει για το μεσημέρι του Σαββάτου (06/09, 12:00) τον αγώνα της Εθνικής Τουρκίας με την αντίστοιχη της Σουηδίας, για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Τούρκων έκανε λόγο για «έλλειψη σεβασμού» από την παγκόσμια ομοσπονδία προς την ομάδα του, τονίζοντας πάντως ότι «ακόμα και στις 3 τα ξημερώματα να μας βάλει να παίξουμε, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει».

«Δεν μου αρέσει η έλλειψη σεβασμού της FIBA απέναντί μας, απέναντι στην πρώτη ομάδα του ομίλου, η οποία τερμάτισε αήττητη. Πρέπει να παίξουμε τον αγώνα νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι αύριο. Είναι γελοίο.

Είμαστε εδώ 15 ημέρες και παίζουμε τον πιο σημαντικό αγώνα της φάσης των νοκ-άουτ, έναν αγώνα αποκλεισμού, στις 12 το μεσημέρι.

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε στη φάση των μεταλλίων» είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας.