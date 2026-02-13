Η Καναδή Βικτόρια Μπόκο (Νο. 13 στον κόσμο) έφτασε στον τελικό του τουρνουά WTA 1000 Qatar Open στη Ντόχα και εξασφάλισε την πρώτη της συμμετοχή στην πρώτη δεκάδα του κόσμου σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Νίκησε τη Λετονή Γελένα Οσταπένκο (Νο. 24), φιναλίστ στο τουρνουά του Κατάρ το 2016 και το 2025, με 6-3, 6-2, σε 74 λεπτά.

Γεννημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεγαλωμένη στο Τορόντο από γονείς που εγκατέλειψαν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 1999, η Μπόκο περιμένει την αντίπαλό της που θα προκύψει από το ματς της Μαρίας Σάκκαρη (Νο. 52) με την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα.

Νικώντας την Νο. 7 στον κόσμο, Μίρα Αντρέεβα, στις «16» και την πρόσφατη πρωταθλήτρια του Αυστραλιανού Όπεν, Έλενα Ριμπάκινα (Νο. 3) στα προημιτελικά, η Καναδή κατάφερε να αποκλείσει δύο παίκτριες της πρώτης δεκάδας στο ίδιο τουρνουά.

Η Γελένα Οσταπένκο ξεκίνησε δυναμικά, κάνοντας break στην Μπόκο πριν εδραιώσει αμέσως το break της (2-0).

Αλλά η πρωταθλήτρια του γαλλικού Open του 2017 γρήγορα ισοφαρίστηκε (2-2), πριν χάσει ξανά το σερβίς της στο 4-3 από την Μπόκο.

Αφού έχασε το πρώτο σετ, η Οσταπένκο γρήγορα βρέθηκε πίσω με 5-0 στο δεύτερο με την Μπόκο να διατηρεί το τέλειο ρεκόρ της στους ημιτελικούς της WTA (τέσσερις νίκες στα τέσσερα).

Θα προσπαθήσει να κερδίσει τον τρίτο της τίτλο αύριο, μετά τις νίκες της στο Μόντρεαλ και στο WTA 250 στο Χονγκ Κονγκ στις αρχές Νοεμβρίου.