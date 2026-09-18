Ο Ραφίνια ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τον τρόπο που φαντάζεται το μέλλον του.

Ο πρώτος σκόρερ της Μπαρτελόνα αλλά και της LaLiga με εννέα γκολ, που είναι πλέον 29 ετών, ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα τον περασμένο Μάιο, επεκτείνοντάς το έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca»- έχουν ήδη ξεκινήσει νέες συζητήσεις για περαιτέρω επέκταση της συμφωνίας.

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