Ο 38χρονος Ινίγκο Πέρεθ έχει ήδη γράψει ιστορία για τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Στον αγώνα της Παρασκευής (4/4) εναντίον της Έλτσε (1-0) ο Ισπανός προπονητής έφτασε το ορόσημο των 100 αγώνων ως επικεφαλής της «ερυθρόλευκης» ομάδας, καθιστώντας τον ως έκτο στην ιστορία του συλλόγου, που είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League.

Μπορεί στο πρώτο μισό της πρώτης του σεζόν να μην είχε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά του Φρανθίσκο, που είχε αντικαταστήσει τον Ιραόλα, παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό εκείνη τη χρονιά.

Στη δεύτερη χρονιά του, που ήταν η πρώτη στην οποία προπονούσε την ομάδα από την αρχή της σεζόν, η Ράγιο άρχισε να δείχνει τις πραγματικές δυνατότητές της.

Σε αυτούς τους 100 αγώνες στον πάγκο της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Ινίγκο έχει πετύχει αριθμούς αντάξιους των καλύτερων προπονητών που έχουν προπονήσει τον σύλλογο. Έχει καταγράψει συνολικά 37 νίκες, 30 ισοπαλίες και 33 ήττες τις τελευταίες τρεις σεζόν.

Αυτοί οι αριθμοί ενισχύονται από την ήδη αξιομνημόνευτη πρόκριση στο Conference League την περασμένη σεζόν, 25 χρόνια μετά την τελευταία ευρωπαϊκή εμφάνισή της.