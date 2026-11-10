H Οβιέδο παρουσίασε τον Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο στο στάδιο «Carlos Tartiere», ο οποίος ανέλαβε την ομάδα με στόχο να πανηγυρίσει την άνοδο.

«Θέλω μια ομάδα άμεση, επιθετική, που κυνηγά τα γκολ και ξέρει να αμύνεται», είπε ο Ραούλ και σημείωσε: «Τα παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα θα μας δώσουν πολλά στοιχεία, αλλά το ματς του Σαββάτου (σ.σ: απέναντι στην Τζιρόνα) είναι το πιο σημαντικό. Είμαι ανοιχτός σε κάθε σχήμα. Προτεραιότητά μου είναι να αγωνίζονται οι καλύτεροι παίκτες».

Οι επιλογές του θα εξαρτηθούν από τα χαρακτηριστικά του ρόστερ, τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αναμέτρησης.

Ο τελικός στόχος, ωστόσο, τέθηκε με σαφήνεια. «Θα προσπαθήσουμε να έχουμε σωστή οργάνωση στο γήπεδο και να παλέψουμε για τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την άνοδο στην πρώτη κατηγορία», είπε.

Ο Ραούλ χαρακτήρισε τη σεζόν ως ένα μακρύ ταξίδι —έναν «μαραθώνιο με πολλές μάχες»— κατά τη διάρκεια του οποίου η ομάδα οφείλει να διεκδικεί το αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι, παρακολουθώντας παράλληλα στενά τη βαθμολογία.

Η απόφασή του να ενταχθεί στην Οβιέδο δεν ήταν τυχαία. Έπειτα από ένα διάστημα αποχής από την προπονητική, αναζητούσε έναν σύλλογο με πλούσια ιστορία, μια πόλη με έντονο πάθος για το ποδόσφαιρο και ένα πλάνο που να εμπνέει εμπιστοσύνη. Παραδέχτηκε ότι είχε επαφές και με άλλες ομάδες, ωστόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρέμβαση του Νταβίντ Φερνάντεθ, του αθλητικού διευθυντή της Οβιέδο. Επισήμανε επίσης τη σταθερότητα που παρέχει η ιδιοκτησία του συλλόγου, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη των προπονητικών εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, έγινε αναφορά και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του, κάποια στιγμή στο μέλλον, στον πάγκο της πρώτης ομάδας των «Μερένγκες», απέφυγε να αφήσει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο:

«Βλέπω τον εαυτό μου εδώ. Εδώ είναι το μέρος όπου μου δόθηκε μια ευκαιρία και όπου έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Και είμαι πολύ χαρούμενος».