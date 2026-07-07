Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
O Κιλιάν Εμπαπέ δέχτηκε σφοδρή ρατσιστική επίθεση από Παραγουανή πολιτικό και ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας απάντησε με αιχμηρή τοποθέτηση.
Μετά τον αποκλεισμό της Αλμπιρόχα από τους «τρικολόρ» στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η γερουσιαστής της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια, ανέφερε στα social media:
«Ο βάρβαρος δεν έμαθε ούτε να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες και το πιο μορφωμένο πράγμα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπαντζήδες. Έπρεπε να του είχε δείξει το μεσαίο δάχτυλο ο Ορλάντο Χιλ. Εγώ το κάνω στη Γερουσία και δεν τρέχει τίποτα.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr