O Κιλιάν Εμπαπέ δέχτηκε σφοδρή ρατσιστική επίθεση από Παραγουανή πολιτικό και ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας απάντησε με αιχμηρή τοποθέτηση.

Μετά τον αποκλεισμό της Αλμπιρόχα από τους «τρικολόρ» στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η γερουσιαστής της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια, ανέφερε στα social media:

«Ο βάρβαρος δεν έμαθε ούτε να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες και το πιο μορφωμένο πράγμα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπαντζήδες. Έπρεπε να του είχε δείξει το μεσαίο δάχτυλο ο Ορλάντο Χιλ. Εγώ το κάνω στη Γερουσία και δεν τρέχει τίποτα.

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