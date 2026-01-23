Ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι μεν υπηρεσιακός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δείχνει ότι δεν θα δεχθεί να αποτελέσει διακοσμητικό στοιχείο στον άκρως απαιτητικό πάγκο της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αρμπελόα #Ρεάλ Μαδρίτης