Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Κιλιάν Εμπαπέ θα στερηθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό Σούπερ Καπ (supercoppa).

Ο Γάλλος αστέρας της «βασίλισσας» ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο, κι έτσι δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, όπου θα διεξαχθεί η διοργάνωση.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν χωρίς τον Εμπαπέ.

Ο Γάλλος τραυματίστηκε με την Μπέτις στον αγώνα της La Liga και υπήρχαν κάποιες πιθανότητες να αγωνιστεί στον τελικό του Super Cup, αν βέβαια οι «μερένχες» προκριθούν, κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (08/01/26, 22:00).

Εντούτοις το ιατρικό επιτελείο των Μαδριλένων δεν άναψε το «πράσινο φως» και έτσι ο Εμπαπέ δεν ταξίδεψε καν στη Σαουδική Αραβία, που θα διοργανώσει το Super Cup της Ισπανίας.