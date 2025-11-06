Θλάση στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού ποδιού, έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ορελιάν Τσουαμενί, μετά τον τραυματισμό του στο ματς της Τρίτης (4/11) με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Ο μέσος της Ρεάλ, ο οποίος αποτελεί τη βασική επιλογή του Τσάμπι Αλόνσο για τη θέση του αμυντικού χαφ (βασικός και στα 15 ματς της χρονιάς ως τώρα), αναμένεται να μείνει περίπου τρεις εβδομάδες εκτός αγωνιστικών χώρων, με το θετικό για τους «μερένγκες» να είναι ότι επίκειται διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Ο Γάλλος διεθνής θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι της προσεχούς Κυριακής (9/11) με τη Ράγιο Βαγεκάνο και αυτό με την Ελτσε (23/11), μετά την επανέναρξη της La Liga, ενώ υπάρχουν πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική του Champions League, την Τετάρτη 26/11.

Φυσικά, ο Τσουαμενί θα απουσιάσει από τα ματς της εθνικής Γαλλίας με την Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν, στα οποία οι «τρικολόρ» ευελπιστούν να «σφραγίσουν» την πρόκρισή τους στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε ό,τι αφορά τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, που αποχώρησε χωλαίνοντας στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης στο «Ανφιλντ», οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο τραυματισμό και οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκε πιθανότατα οφείλονται σε κόπωση.

Χα.Π.