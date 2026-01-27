To πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε ο 16χρονος γιος του Μαρσέλο, ο Εντζο Άλβες, ο οποίος βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του.

Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται στη β΄ ομάδα της βασίλισσας, έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του, με τη διοίκηση των «μερένγκες» να του προσφέρει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο ταλαντούχος άσος βρίσκεται στις ακαδημίες της Ρεάλ από το 2022 και έχει ήδη διεθνείς συμμετοχές με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας (U-15, U-16, U-17).

Ο γιος του πρώην αρχηγού της εθνικής Βραζιλίας φωτογραφήθηκε στα γραφεία της Ρεάλ με την οικογένειά του, στο πλαίσιο της υπογραφής του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου της καριέρας του, με τον πατέρα του να δηλώνει υπερήφανος για την προσπάθεια του γιου του να κάνει καριέρα στο «Μπερναμπέου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Le Meilleur du Football (@lemeilleurdufootball_off)

[youtube id=”uH5IwFu1N9Y”]