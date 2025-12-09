Ο Κιλιάν Εμπαπέ υπέστη κάταγμα στον παράμεσο του αριστερού χεριού, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ με τη Θέλτα, όπου οι Μαδριλένοι γνώρισαν την ήττα με 2-0 και την Τρίτη (9/12) δεν προπονήθηκε.

Μια ημέρα πριν τον αγώνα του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00, Mega, COSMOTE SPORT 2 HD) οι Μαδριλένοι ενημέρωσαν, μετά την ανοικτή προπόνηση, ότι ο Εμπαπέ εκτός από το σπασμένο δάχτυλο έχει ενοχλήσεις, χωρίς να μπουν σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ισπανίας, ο Εμπαπέ υποφέρει από μυϊκές ενοχλήσεις και ως εκ τούτου είναι αμφίβολος για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ενδεχόμενη απουσία του στο ματς με την Σίτι θα περιέπλεκε πολύ τα πράγματα για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει για να διατηρήσει τη θέση του.

Ο Κιλιάν Εμπαπε έχει 25 γκολ σε 21 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν.

Εκτός προπόνησης έμεινε και ο συμπαίκτης του στην εθνική Γαλλίας, Εντουάρντο Καμαβίνγκα.