Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 1) στο «Μπερναμπέου» το clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, οι οποίες αναμετρώνται για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Η ομάδα του Αντσελότι, η οποία προέρχεται από την μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, βρίσκεται στην κορυφή με 78 βαθμούς, με τους «μπλαουγκράνα» που μεσοβδόμαδα αποκλείστηκαν από την Παρί Σεν Ζερμέν μέσα στο «Μονζουίκ», να ακολουθούν με 70.

Η ομάδα του Τσάβι άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό με τον Κρίστενσεν, ο οποίος παραβίασε την εστία του Λούνιν με κεφαλιά.

Barcelona scores first in the Classico to make 1:0 against Real Madrid. #ElClasicopic.twitter.com/UGO6UUAEZq

— Bumpa (@garnacho_fc) April 21, 2024

