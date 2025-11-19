Με πρόβλημα τραυματισμού στον δεξιό προσαγωγό επέστρεψε στη Μαδρίτη ο Έντερ Μιλιτάο. Ο 27χρονος αμυντικός αντικαταστάθηκε λόγω ενοχλήσεων, στο χθεσινό (18/11) φιλικό της εθνικής Βραζιλίας με την Τυνησία στο Βιλνέβ Ντ΄Ασκ, και, με την επιστροφή του στην Ισπανία, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν το πρόβλημα.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ δεν διευκρινίζει το διάστημα απουσίας του Βραζιλιάνου σέντερ μπακ, αλλά ο Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται πως δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τον αγώνα του Champions League με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», την ερχόμενη Τετάρτη (26/11), καθώς και για τα ματς πρωταθλήματος με Έλτσε (23/11) και Τζιρόνα (30/11). Ως καταρχήν στόχος του ιατρικού επιτελείου, τίθεται η επιστροφή του Μιλιτάο στο πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι της 3ης Δεκεμβρίου με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά κι αυτό δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο.

Με δεδομένες τις μακροχρόνιες απουσίες των Αντόνιο Ρούντιγκερ και Νταβίντ Αλάμπα, η Ρεάλ μένει για τα προσεχή παιχνίδια με δύο ετοιμοπόλεμους κεντρικούς αμυντικούς, τον Ραούλ Ασένθιο και τον Ντιν Χάουσεν.