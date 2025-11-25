Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα έχει τελικά ούτε τον Τιμπό Κουρτουά στο αυριανό ματς στο «Γ.Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

Ο Βέλγος διεθνής τερματοφύλακας ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, και δεν θα είναι στην αποστολή της «βασίλισσας»μ που θα αναχωρήσει το μεσημέρι για την Αθήνα. Τη θέση κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να πάρει ο Άντρι Λούνιν.

Να σημειωθεί πως εκτός αποστολής θα είναι και ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ, μαζί με τους Μιλιτάο και Μασταντουόνο, ενώ αντιθέτως θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα οι Ρούντιγκερ και Τσουαμενί.