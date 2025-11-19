Εξαιρεμένος από τον τελευταίο αγώνα της Γαλλίας στο Αζερμπαϊτζάν (1-3) την Κυριακή, ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης αυτή την Τετάρτη.

Ο επιθετικός δεν πήγε στο «Βαλδεμπέμπας» για να εξεταστεί ο αστράγαλός του, όπως και οι Εντουάρντο Καμαβινγκά και Ντιν Χάουσεν, οι οποίοι επίσης ξεκουράστηκαν κατά τη διάρκεια της διακοπής των Εθνικών αγώνων.

Ο σύλλογος παραμένει αισιόδοξος για τη φυσική κατάσταση των παικτών, καθώς το προπονητικό επιτελείο έχει χορηγήσει αρκετές ημέρες ξεκούρασης στους διεθνείς ποδοσφαιριστές του.

Ο Εμπαπέ αναμένεται να επανενταχθεί στην ομάδα την Παρασκευή, πριν από μια πιθανή εμφάνιση ως βασικός την Κυριακή εναντίον της Έλτσε.