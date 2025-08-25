Με τον Γάλλο να σκοράρει δύο φορές και με τον Βινίσιους να… βάζει το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις, η «βασίλισσα» πέρασε με νίκη 3-0 από την έδρα της νεοφώτιστης, κάνοντας το 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής La Liga.

Χωρίς να φορτσάρει, αλλά έχοντας την πρωτοβουλία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα στο 37′, όταν ο Εμπαπέ πήρε την κάθετη πάσα του Γκιουλέρ και πλάσαρε εύστοχα πέφτοντας στο χορτάρι, με τους γηπεδούχους πάντως να διαμαρτύρονται για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 63′ ο Βινίσιους μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή και στο 83′ «σέρβιρε» το 2-0 στον Εμπαπέ, με τον Βραζιλιάνο να διαμορφώνει το τελικό 3-0 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

