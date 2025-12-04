Επιβλητικό ήταν το πέρασμα της Ρεάλ Μαδρίτης από το «Σαν Μαμές», καθώς επικράτησε με τοι εμφατικό 3-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο και παραμένει σε απόσταση «αναπνοής» από την Μπαρτσελόνα μετά από 15 αγώνες στη La Liga.

Στο εν λόγω ματς πάντως προέκυψε μία παράπλευρή απώλεια για τη «βασίλισσα», καθώς ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο και θα χάσει το υπόλοιπο του 2025, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για απουσία ενός μήνα.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος Άγγλος τραυματίστηκε στο 55ο λεπτό του ματς στον αστράγαλό του σε διεκδίκηση της μπάλας και αποχώρησε, δίνοντας τη θέση του στον Ασένσιο.