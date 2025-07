Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Ντόρτμουντ στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Το ματς διεξάγεται στο Νιου Τζέρσεϊ και ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Παρί Σεν Ζερμέν που επικράτησε 2-0 της Μπάγερν Μονάχου.

H Ρεάλ Μαδρίτηγς άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. Ο Γκιουλέρ έκανε την σέντρα από τα αριστερά και ο Γκονθάλο Γκαρθία με σουτ στην κίνηση άνοιξε το σκορ.

Στο 20’ ο Αλεξάντερ-Άρνολντ γύρισε τη μπάλα από τα δεξιά και ο Φραν Γκαρθία με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή σημείωσε το 2-0.

Γκολ: 10′ Γκονζάλο Γκαρθία, 20′ Φραν Γκαρθία

10th minute, 4th goal of the tournament — this young man is on fire! 🔥 pic.twitter.com/SWqxpqKQJj

🚨 FRAN GARCÍA MAKES IT TWO FOR REAL MADRID!

The left-back with a thunderous finish. Madrid doubling their lead at MetLife! ⚪️⚡️ pic.twitter.com/TM9HjI3ZbT

— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025