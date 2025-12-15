Δύο παιχνίδια ή διαφορετικά 180 λεπτά και τρία γκολ χωρίζουν τον Κιλιάν Εμπαπέ από ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει ένα σημαντικό κίνητρο μέχρι το τέλος του 2025, αφού θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει ή ίσως να ξεπεράσει το ρεκόρ γκολ που πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το παιδικό του είδωλο, σε μια μόνο χρονιά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Πορτογαλίας «O’Jogo».

Έχοντας σκοράρει στην εκτός έδρας νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αλαβές με 2-1, ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει πλέον 56 γκολ το 2025. Ο μέγιστος αριθμός γκολ που έχει καταγράψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια μόνο χρονιά για τους Μαδριλένους ήταν 59, το 2013.

Επομένως, ο Εμπαπέ έχει δύο παιχνίδια πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να προσπαθήσει να «εκθρονίσει» τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τα βιβλία των ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Χρειάζεται τρία γκολ στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν: εκτός έδρας εναντίον της Ταλαβέρα (Τετάρτη), μιας ομάδας από την τρίτη ισπανική κατηγορία, στο Κύπελλο Ισπανίας, και εντός έδρας εναντίον της Σεβίλλης (Σάββατο), στη La Liga.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι» την περασμένη σεζόν, στην οποία σκόραρε 31 γκολ σε 34 αγώνες της LaLiga.