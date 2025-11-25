Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ξεκάθαρη: «Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι το αφεντικό». Ο ισπανικός σύλλογος, που την Τετάρτη (26/11, 22:00, COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA) θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της League phase του Champions League, θέλησε να … τους θορύβους που έχουν προκληθεί το τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», ότι είναι ο ηγέτης του έργου.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τσάμπι Αλόνσο, ένας προπονητής, ο ιδανικός επαγγελματίας για να οδηγήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη νέα εποχή. Υπό την έννοια ότι τα αποτελέσματα μετράνε για τον προπονητή, διατηρεί την ομάδα σε κατάσταση για να κερδίσει τους δύο μεγάλους τίτλους, στην προκειμένη περίπτωση, την Λίγκα και το Champions League.

Η πίστη στην ικανότητά του είναι απόλυτη, επικυρωμένη από τη σύντομη αλλά επιτυχημένη καριέρα του ως προπονητής, που στέφθηκε από τους τίτλους που κατέκτησε στη Γερμανία με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο σύλλογος θεωρεί σε κάποιο βαθμό φυσιολογικές τις αναταραχές που προέκυψαν, αλλά δεν αμφισβητεί την καταλληλότητα του Αλόνσο.