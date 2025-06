Η επίσημη παρουσίαση του Τρέντ Αλεξάντερ-Άρνολντ από τη Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε χώρα σήμερα στην ισπανική πρωτεύουσα, παρουσία του Προέδρου των «γκαλάκτικος» Φλορεντίνο Πέρεθ.

Μάλιστα ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, αφού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τη «βασίλισσα», αιφνιδίασε ευχάριστα όλους τους παριστάμενους στην παρουσίασή του, καθώς έκανε μια σύντομη ομιλία, σε άπταιστα Ισπανικά.

«Καλησπέρα. Ευχαριστώ τον (Πρόεδρο του συλλόγου) Φλορεντίνο Πέρεθ και τον σύλλογο για αυτήν την ευκαιρία. Αυτό δεν συμβαίνει κάθε μέρα, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να δείξω στους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης πώς παίζω», είπε αρχικά ο 26χρονος άσος και συνέχισε στο ίδιο ενθουσιώδες τέμπο.

«Καταλαβαίνω ότι υπογράφω για τη Ρεάλ Μαδρίτης και ότι οι απαιτήσεις είναι υψηλές, αλλά θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα και τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλω να δείξω σε αυτούς τους οπαδούς πώς παίζω, θέλω να κερδίσω πολλούς τίτλους, θέλω να είμαι νικητής εδώ, και να απολαύσω να παίζω δίπλα στους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Hala Madrid».

🤍 Trent: “It’s a dream come true. I’m very happy and proud to be here”.

“I want to show Real Madrid fans how I play. I do realise I am signing for Real Madrid, the demands are high. I’m going to give my all for Real Madrid and the fans”.

“I want to win many titles. I want to… pic.twitter.com/qRh6GtYNmw

