Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Σέρχιο Καρέρας στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 22χρονος μπακ, βρίσκεται ήδη στην Μαδρίτη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του, αφού την Δευτέρα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Η Ρεάλ ήρθε σε συμφωνία με την Μπενφίκα για την αγορά του Ισπανού μπακ, καταβάλλοντας στους Λουζιτανούς, 50 εκατ. ευρώ τα οποία θα δοθούν σε ισόποσες δόσεις.

No doubts and exclusive story confirmed: Álvaro Carreras will be unveiled as new Real Madrid player this week. 🤍✍🏻

He’s already left Portugal to land in Spain and official statement can arrive in next 24h if all goes to plan. ✅🔜 pic.twitter.com/3XkRVtwLGe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025